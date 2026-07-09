Сотрудник ГУР отрицает причастность к убийству покушавшейся на Ермолаева

REUTERS/Alexandre Dimou Суд отправил под стражу сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута, признавшегося в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
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