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Сотрудник ГУР отрицает причастность к убийству покушавшейся на Ермолаева

Сотрудник ГУР отрицает причастность к убийству покушавшейся на Ермолаева

REUTERS/Alexandre Dimou Суд отправил под стражу сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута, признавшегося в убийстве Анастасии Березовской, которая покушалась на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

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