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Китай

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Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии провел переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ

Москва, 3 марта /Синьхуа/ -- Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй вечером в субботу прибыл в Москву, начав второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса.

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