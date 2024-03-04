Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии провел переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ

Москва, 3 марта /Синьхуа/ -- Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй вечером в субботу прибыл в Москву, начав второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)