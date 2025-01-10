Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Дату и место встречи избранный президент США не уточнилИзбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас идет подготовка к ней.
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