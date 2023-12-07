Звено Су-35 рядом с Путиным и с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» играло в кошки-мышки. И выиграло!

Наши истребители над Персидским заливом не только обеспечивали безопасность президента РФ, но и бесстрашно рекламировали миру свои боевые возможности Только что завершившийся рабочий блиц-визит президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию с самого начала был обречен на пристальное внимание практически всей мировой прессы.