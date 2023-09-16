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Итоги опросов: почти каждый четвёртый гражданин Польши за месяц до выборов не доверяет ни одной политической партии

Итоги опросов: почти каждый четвёртый гражданин Польши за месяц до выборов не доверяет ни одной политической партии

Менее месяца остаётся до парламентских выборов в Польше, где на данный момент партия «Право и справедливость» Качиньского в составе коалиции правых сил держит большинство мест в парламенте.

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