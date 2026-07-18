Без Обломова на вертолете: Донцова обозначила границы экранизаций

Писательница Дарья Донцова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на VK Fest-2026 рассказала, что спокойно относится к новым экранизациям классических произведений, если режиссеры бережно обращаются с первоисточником и не меняют его смысл.
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