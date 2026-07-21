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За рулем

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Дилеры рассказали, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль

Дилеры рассказали, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль

Дилеры и производители в 2026 году научились держать баланс складских запасов, это значит, что грандиозных распродаж машин, как в прошлом году, скорее всего, не будет, считает глава «Автостата» Сергей Целиков.

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