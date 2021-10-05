Русская весна

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На Украине рассказали, как будут спасаться зимой

На Украине рассказали, как будут спасаться зимой

Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива, об этом сообщает издание «Экономическая правда».

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