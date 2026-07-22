Трамп заявил, что США атакуют ядерный комплекс Ирана в горе Пикакс. «Вероятно, мы очень скоро нанесем удар по этому району.
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Трамп заявил, что США атакуют ядерный комплекс Ирана в горе Пикакс. «Вероятно, мы очень скоро нанесем удар по этому району.
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