БПЛА увидят из космоса. Готовится новая система связи

Будет проведен эксперимент по наблюдению за беспилотниками со спутниковГруппа компаний «Ситроникс», известная своими выходами в космический сектор, а также производители беспилотников Ptero и Aeromax готовы начать эксперимент, объединяющий спутниковые технологии с беспилотным наблюдением.