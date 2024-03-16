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БПЛА увидят из космоса. Готовится новая система связи

БПЛА увидят из космоса. Готовится новая система связи

Будет проведен эксперимент по наблюдению за беспилотниками со спутниковГруппа компаний «Ситроникс», известная своими выходами в космический сектор, а также производители беспилотников Ptero и Aeromax готовы начать эксперимент, объединяющий спутниковые технологии с беспилотным наблюдением.

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