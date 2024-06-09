Нижегородская делегация подписала 11 соглашений на 83 миллиарда рублей на ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего с 5 по 8 июня 2024 года, нижегородская делегация заключила 11 соглашений, общая сумма привлеченных инвестиций составит более 83 млрд рублей.
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