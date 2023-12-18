Минобороны Японии: запущенная сегодня КНДР ракета «покрывает» всю территорию США

Ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает оставаться одной из самых неспокойных в мире. Северная Корея совершает периодически испытательные пуски ракет, а Южная Корея совместно с американцами проводит участившиеся военные учения.
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