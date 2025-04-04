В настоящее время в российской столице проживают 90 миллиардеров. За год их количество увеличилось на 16 человек, а общее состояние выросло до 409 млрд долларов.
Москва заняла второе место среди крупнейших городов мира по числу миллиардеров
Комментарии
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Юрий Юрченко
Ну, да, это давно государство в государстве. Всё гребут и пропускают через себя... Раньше на Валдае были все базы отдыха новгородские. Ездили как-то прогуляться по старым местам отдыха. На всех визитках только московские телефоны. Обслуживал офисную технику в крупнейшей организации России. Находится за 600 км от Москвы. А чтоб купить любую деталь для офисной техники, только через Москву. То же самое было и в мед учреждениях, только через дядю, сам не моги...
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