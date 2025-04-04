Москва заняла второе место среди крупнейших городов мира по числу миллиардеров

Юрий Юрченко

Ну, да, это давно государство в государстве. Всё гребут и пропускают через себя... Раньше на Валдае были все базы отдыха новгородские. Ездили как-то прогуляться по старым местам отдыха. На всех визитках только московские телефоны. Обслуживал офисную технику в крупнейшей организации России. Находится за 600 км от Москвы. А чтоб купить любую деталь для офисной техники, только через Москву. То же самое было и в мед учреждениях, только через дядю, сам не моги...