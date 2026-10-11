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NQ Daily Elliott Wave Analysis

NQ Daily Elliott Wave Analysis

NQ Daily Elliott Wave Analysis E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! mabuhaytayotrading Momentum- MACD: Bearish Reversal Stochastic RSI: Bearish Reversal from overbought RSI : Overbought All three of my momentum indicators are in alignment on the daily time frame.

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