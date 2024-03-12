🎤 Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» выступили в медучреждениях Крыма Известные артисты страны представили в Крыму народную мистерию «В Россию верим».
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🎤 Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» выступили в медучреждениях Крыма Известные артисты страны представили в Крыму народную мистерию «В Россию верим».