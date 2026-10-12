Российские дзюдоисты триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку

Российские дзюдоисты несколько часов назад триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку. В аэропорту Шереметьево их встретили оглушительными овациями.
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