The company "Sabr Production" comedian Nurlan Saburov, who was banned from entering the Russia is excluded from the Unified State Register of Legal Entities (Unified State Register of Legal Entities) for 50 years.
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