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Экс-солистка "Ласкового мая" Грозовская заявила об убийстве Шатунова

Экс-солистка "Ласкового мая" Грозовская заявила об убийстве Шатунова

Бывшая солистка популярного творческого коллектива "Ласковый май" Наталья Грозовская сделала громкое заявление касательно трагической кончины исполнителя Юрия Шатунова, жизнь любимца публики оборвалась два года назад.

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