Песня "Разновес" посвящается нашим российским мужчинам, ветеранам боевых действий, которые ещё вчера были обычными мирными гражданами, а сегодня превратились в опытных, бесстрашных и умелых воинов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Песня "Разновес" посвящается нашим российским мужчинам, ветеранам боевых действий, которые ещё вчера были обычными мирными гражданами, а сегодня превратились в опытных, бесстрашных и умелых воинов.
Свежие комментарии