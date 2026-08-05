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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Песня "Разновес" посвящается нашим российским мужчинам, ветеранам боевых действий, которые ещё вчера были обычными мирными гражданами, а сегодня превратились в опытных, бесстрашных и умелых воинов.

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