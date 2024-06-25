Суд США назначил на 26 июня слушания, на которых Ассанж может признать вину

26 июня Федеральный окружной суд США, находящийся на Северных Марианских островах, проведет заседание, на котором основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой может признать часть предъявленных ему обвинений.
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