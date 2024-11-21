Инспекторы ГАТИ провели 286 профилактических визитов в агротехническом периоде

Они объясняли правила и обращали внимание на выявленные нарушения Часто при проведении или планировании работ, а также при содержании имущества, хозяйствующим субъектам необходимы разъяснения законодательных требований.
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