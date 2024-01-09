Льготный проезд в сторону бюджета. РЖД просят новых денег на старые инфраструктурные проекты

«Российские железные дороги» вновь ищут деньги. С дефицитом средств на реализацию многочисленных инфраструктурных проектов можно справиться за счёт единого льготного инструмента, который позволит окупить затраты на масштабное строительство и модернизацию, уверены на Басманной.