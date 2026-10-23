Топливный рынок России постепенно насыщается, а стоимость бензина и дизельного топлива снижается. Об этом сообщили в Минэнерго РФ, связав такую динамику с возобновлением работы отремонтированных нефтеперерабатывающих заводов и сезонным сокращением спроса на топливо.
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