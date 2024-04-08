"Вашингтон" Овечкина потерпел шестое поражение подряд

"Вашингтон Кэпиталз" продолжают свою серию поражений, уступив "Оттаве Сенаторз" в домашнем матче. Гости одержали победу в овертайме со счетом 3:2 благодаря трем голам от Марка Кастелица, Ридли Грея и Джейка Сандерсона.