Дивизион Чернышева стал победителем в финале Матча Звезд КХЛ

Дивизион Чернышева победил в финале Матча Звезд КХЛ дивизион Боброва со счетом 9:8. За дивизион Боброва заброшенным шайбами отметились Иван Морозов (дубль), Дмитрий Бучельников, Павел Порядин (дубль), Иван Демидов и Тимур Хафизов.
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