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Пассажиров автобуса 25 маршрута в Хабаровске высадили из за намаза

Пассажиров автобуса 25 маршрута в Хабаровске высадили из за намаза

Пассажиров хабаровского автобуса маршрута №25 высадили на улицу, потому что водителю-мусульманину нужно было срочно помолиться.

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Александр Иванов
Отправить их на родину!!
Валерий Янаров
пусть Там мажутся!
Валера Юшков
Да расстрелять сектанта и дело с концом, вишь толерантность выдумали.
Виктор Михайлович
ДА,ГРАЖДАНЕ ВЫ ДОЖИЛИСЬ!
Владислав Владислав
Статейка - откровенная провокация. Мусульмане имеют право пропускать молитвы по серьезным обстоятельствам. В частности по работе. Если пара мусульман - ишаки, это же на значит, что все так делают.
Nina Roytvarf (Чёрная)
Так имели место эти ишаки в данном случае,или нет? Если водитель оказался тем самым ишаком, то почему статью надо называть провакационной?
александр деев
Пора бы гнать их из страны, нечего им тут делать! Или если пришел работать водителем автобуса,то изволь работать,а не молиться!Для молебна выделяй время не отвлекаясь от работы.А раз так он поступил,то нечего таких и близко держать водителями любого транспорта!Пусть у себя на родине делает что хочет,хоть на ушах стоит.А если работает в России,то будь добр исполнять все Российские законы,ну и работать,а не молиться во время работы.
Виктор Михайлович
Справедливо!!!
alla сираева
Ну отчего же провокация....? - не думаю,что кому-то на руку противостояние в обществе...НО - в данном случае нужно уволить не только водителей,этих недоумков само собой,но и руководство этого предприятия ... этИх - в первую голову...Водителей уволить по статье -за разжигание этнической и религиозной вражды...Чтобы работу найти не смогли...
ГусЕна
Я думаю это вообще фейк
Добрый Кот
Вчера, 11 сентября, около девяти вечера, в московской области, недалеко от границы со смоленской область видел на обочине желтое такси. У заднего бампера молился ишак.
ГусЕна
Молиться запрещено?
ГусЕна
На обочине?
ГусЕна
Тебе бы тоже не мешало в Храм сходить. Аватарка у тебя страшная.
ГусЕна
Что за чушь?
Sergei Viculov
Приехали со своим либерализмом!!! Сажать их надо и пусть в камерах молятся!!!
Walery
Очень не ясно поведение верующих ближнего зарубежья в моменты нахождения их в России... Вера есть личное таинство и оно не подлежит публичной демонстрации. Если это связано с праздниками имеется мечеть для единоверцев. Всякие религиозные обряды, совершаемые непосредственно в светском обществе на глазах прохожих и детей должны быть жестко прекращаться органами и впредь за подобное высылать. А то получается сегодня верующие в Ислам уже себе как бы льготы выбивают, отдельные молельные комнаты на предприятиях... Если гражданин, мигрант или гастарбайтер верующий - обязан это держать при себе и не создавать неудобств остальному обществу. Новая Дума должна срочно принять несколько законов в этой области. Уже получается не верующим быть стыдно?! Сегодня в национальных республиках бывшего союза слово "атеист" является ругательным... скоро камнями бить будут!
nestor 19
Думаю в этой ситуации водителю молитва не сильно нужна была,а гораздо важнее для него было противопоставить себя нашему обществу. Обнаглели
Boris Max
И не нашлось среди водителе пару мужиков? Дали ему пиздюлей всех пассажиров до подъезда довёз бы!
alla сираева
Вот здоровый взгляд на ситуацию...С означенными мерами согласна...Тоже хочется по-участвовать...
Boris Max
Но возможно это ГОВНОВБРОС.
ГусЕна
Да вранье это
Boris Max
Может говновброс... от М/К всё можно ожидать!
Sasha Sokolov
странный рассказ
Strannik Weid
И правильно сделали, что уволили
gennadysh
3-го не дано.
Galina Shirmanova
Нел
Galina Shirmanova
Нел
Galina Shirmanova
Требуется перечень профессий, которые не могут занимать иностранные граждане,не прошедшие обучение в России
ГусЕна
Например?
Galina Shirmanova
Требуется перечень профессий, которые не могут занимать иностранные граждане,не прошедшие обучение в России
ANATOLY NALIOTOV
Да здравствует муслимизация, намаз - формат колонизации.
Vladimir Lioubimcev
У нас на местном уровне приняты положения, чтобы мигрантов не брать водлителями пассажирского транспорта. Однако... все обстоит ровным счетом наольборот. Сегодня был на митинге
Vladimir Lioubimcev
на эту тему. Написали петицию, подписали, будет добиваться, чтобы мигрантов-=водителей больше не было на наших дорогах. МЕСТНЫМ РАБОТЫ НЕТ!!
ГусЕна
Пошел водителем?
ГусЕна
Опять Хабаровск бузит. Не провокация ли это? Фургала вспомнили...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Хорошо пугалу , солому даже менять не требуется , хорошо продувается и весело смотреть на мир . Во ... автобус поехал . Ну пипец и образование . Как же Вы жить будете ?
ГусЕна
Чтоьхотел сказать непонятно. Толтко живем мы хорошо. Чего и тебе желаем.
Татьянка Яцук
Совсем уж беспредельно оборзели...
Борис Пронин
Оборзели слишком мягко сказано...

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