OSW опубликовал план спецпосланника Трампа по Украине Келлога

Написанный в апреле «План Келлога», автором которого является спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог, был опубликован Центром восточных исследований (OSW) в рамках доклада «Контрстратегия Запада в отношении Москвы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии