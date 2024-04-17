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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Реала», «Бавария» сыграет с «Арсеналом»

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Реала», «Бавария» сыграет с «Арсеналом»

Также в среду «Бавария» сыграет дома с «Арсеналом». Лига чемпионов 1/4 финала Ответные матчи Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания Дата проведения 17 апреля, 22.

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