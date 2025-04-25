Беспилотная угроза в Крыму: МЧС предупреждает жителей о бдительности

В Крыму объявлена угроза атаки беспилотников. МЧС России распространило предупреждение о повышенной бдительности для жителей республики, подчеркивая необходимость соблюдения мер безопасности в связи с возможной опасностью.
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