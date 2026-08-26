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Профессор Репина: границы между сезонами становятся менее чёткими

Профессор Репина: границы между сезонами становятся менее чёткими

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Ирина Репина рассказала об изменении границ и продолжительности сезонов на фоне потепления климата.

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