Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C

Высокая концентрация витамина С отмечается в экзотических и местных продуктах питания, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина .
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