Масштабная облава на мигрантов в аэропортах Москвы: Теперь в списках на выдворение сотни "гостей"

Макс Максимов за 30 тысяч (у нас на Урале так) таджики уже не работают, они ищут другую работу. Как исключение, это могут быть "криминальные элементы" или другие, которым поначалу незачем "светиться" и требовать более высоких зарплат.

ММ Макс Максимов Кстати, русские начинают возвращаться кондукторами на транспорт, водителями (это то что я замечаю - другие, возможно, и другие профессии наблюдают), и справляются не хуже!!!