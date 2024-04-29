Масштабная облава на мигрантов продолжается в аэропортах Москвы. Теперь в списках на выдворение оказались сотни "гостей" из Таджикистана.
Масштабная облава на мигрантов в аэропортах Москвы: Теперь в списках на выдворение сотни "гостей"
Комментарии
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Макс Максимов
за 30 тысяч (у нас на Урале так) таджики уже не работают, они ищут другую работу. Как исключение, это могут быть "криминальные элементы" или другие, которым поначалу незачем "светиться" и требовать более высоких зарплат.
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16 час.
ММ
Макс Максимов
Кстати, русские начинают возвращаться кондукторами на транспорт, водителями (это то что я замечаю - другие, возможно, и другие профессии наблюдают), и справляются не хуже!!!
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16 час.
Ed Red
При этом многие из тех, кто вводил все эти разрешения, и сейчас остаются во власти. Это ключевое положение, которое объясняет все!
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14 час.
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