Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Просто диаспара заплатила хорошо Сосникову..вот и как бы "проморгали"...коррупция в полиции зашкаливает..Кто упустил мигра...
  • Игорь Петров
    Пора самим чистить Россию от черноты..Превратить Герман...
  • Игорь Петров
    Взрывы на складах...

Масштабная облава на мигрантов в аэропортах Москвы: Теперь в списках на выдворение сотни "гостей"

Масштабная облава на мигрантов в аэропортах Москвы: Теперь в списках на выдворение сотни "гостей"

Масштабная облава на мигрантов продолжается в аэропортах Москвы. Теперь в списках на выдворение оказались сотни "гостей" из Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Макс Максимов
за 30 тысяч (у нас на Урале так) таджики уже не работают, они ищут другую работу. Как исключение, это могут быть &quot;криминальные элементы&quot; или другие, которым поначалу незачем &quot;светиться&quot; и требовать более высоких зарплат.
Ответить
16 час.
ММ
Макс Максимов
Кстати, русские начинают возвращаться кондукторами на транспорт, водителями (это то что я замечаю - другие, возможно, и другие профессии наблюдают), и справляются не хуже!!!
Ответить
16 час.
Ed Red
При этом многие из тех, кто вводил все эти разрешения, и сейчас остаются во власти. Это ключевое положение, которое объясняет все!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх