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Варианты денежного маникюра на август 2024, чтобы привлечь деньги и успех

Варианты денежного маникюра на август 2024, чтобы привлечь деньги и успех

Варианты денежного маникюра на август 2024, чтобы привлечь деньги и успех Алёна Юрьева В августе 2024 года астрологи советуют всем мастерам маникюра обратить внимание на оранжевые и персиковые оттенки, поскольку эти цвета будут способствовать привлечению финансового благополучия в завершающем месяце лета.

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