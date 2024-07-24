Варианты денежного маникюра на август 2024, чтобы привлечь деньги и успех Алёна Юрьева В августе 2024 года астрологи советуют всем мастерам маникюра обратить внимание на оранжевые и персиковые оттенки, поскольку эти цвета будут способствовать привлечению финансового благополучия в завершающем месяце лета.
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