Седоволосый мужчина домогался школьницы в «Пятерочке» на Металлистов

Полиция Петербургу выяснила приметы извращенца.Стражи порядка выясняют обстоятельства совершения насильственных действий сексуального характера по отношению к 15-летней школьнице в магазине на проспекте Металлистов в Калининском районе Петербурга.
Полиция Петербургу выяснила приметы извращенца.Стражи порядка выясняют обстоятельства совершения насильственных действий сексуального характера по отношению к 15-летней школьнице в магазине на проспекте Металлистов в Калининском районе Петербурга.
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