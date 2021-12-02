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Седоволосый мужчина домогался школьницы в «Пятерочке» на Металлистов

Полиция Петербургу выяснила приметы извращенца.Стражи порядка выясняют обстоятельства совершения насильственных действий сексуального характера по отношению к 15-летней школьнице в магазине на проспекте Металлистов в Калининском районе Петербурга.

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