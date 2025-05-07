Пыльцевая буря в Москве: как защититься от опасных аллергий в разгар цветения Ирина ВальковаВесна в Москве принесла не только тепло и солнце, но и новое природное явление — так называемую «пыльцевую бурю», когда концентрация пыльцы березы в воздухе превысила норму в тысячу раз.
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