Пыльцевая буря в Москве: как защититься от опасных аллергий в разгар цветения Ирина ВальковаВесна в Москве принесла не только тепло и солнце, но и новое природное явление — так называемую «пыльцевую бурю», когда концентрация пыльцы березы в воздухе превысила норму в тысячу раз.