Путин: расчеты между Россией и Казахстаном в национальных валютах расширяются

Россия и Казахстан наращивают взаиморасчеты в торговле в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран в четверг, 9 ноября.
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