В России рассказали о позволяющих вернуть в строй почти всех раненых технологиях

РАН: достижения медицинской науки позволяют вернуть в строй 98 % раненых на СВО Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненых в ходе специальной военной операции (СВО), на поле боя возвращаются 98 процентов бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70 процентов.