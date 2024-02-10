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В России рассказали о позволяющих вернуть в строй почти всех раненых технологиях

В России рассказали о позволяющих вернуть в строй почти всех раненых технологиях

РАН: достижения медицинской науки позволяют вернуть в строй 98 % раненых на СВО Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненых в ходе специальной военной операции (СВО), на поле боя возвращаются 98 процентов бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70 процентов.

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