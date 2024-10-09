Стало известно, что P.Diddy заплатил $6 млн участнику своих вечеринок за молчание

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, оказался в центре скандала, связанного с серьезными обвинениями, такими как изнасилование, торговля людьми и организация сомнительных мероприятий.
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