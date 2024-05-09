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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селихов вернулся в общую группу и может попасть в заявку на матч с «Краснодаром» (Metaratings)

По информации Metaratings, голкипер красно-белых вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара».

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