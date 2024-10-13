Le Parisien: Зеленский говорит об остановке боев для сохранения поддержки

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта в 2025 году носят медийный эффект для того, чтобы не потерять остатки поддержки, на это указали французские политологи Ульрих Буна и Кароль Гримо в материале газеты Le Parisien.