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Le Parisien: Зеленский говорит об остановке боев для сохранения поддержки

Le Parisien: Зеленский говорит об остановке боев для сохранения поддержки

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта в 2025 году носят медийный эффект для того, чтобы не потерять остатки поддержки, на это указали французские политологи Ульрих Буна и Кароль Гримо в материале газеты Le Parisien.

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