«Зенит» без славы: как ЦСКА выбил петербургский клуб из Кубка России

В Кубке России по футболу определился первый участник Суперфинала. Им стал московский ЦСКА, который в ответной игре финала «Пути РПЛ» выиграл 2:0 в основное время у петербургского «Зенита», отыгравшись после поражения с аналогичном счетом в первом матче, а затем взял верх в серии пенальти (4:3).