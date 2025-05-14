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«Зенит» без славы: как ЦСКА выбил петербургский клуб из Кубка России

«Зенит» без славы: как ЦСКА выбил петербургский клуб из Кубка России

В Кубке России по футболу определился первый участник Суперфинала. Им стал московский ЦСКА, который в ответной игре финала «Пути РПЛ» выиграл 2:0 в основное время у петербургского «Зенита», отыгравшись после поражения с аналогичном счетом в первом матче, а затем взял верх в серии пенальти (4:3).

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