Столкновение «Лады» и автобуса в Курской области

Один из водителей погиб, а также есть пострадавшие.12 сентября около 19:00 на 4-м километре автодороги Тросна - Калиновка - Михайловка - Линец в Железногорском районе Курской области произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и встречного автобуса «Форд Транзит».