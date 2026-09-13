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Курские новости

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Столкновение «Лады» и автобуса в Курской области

Столкновение «Лады» и автобуса в Курской области

Один из водителей погиб, а также есть пострадавшие.12 сентября около 19:00 на 4-м километре автодороги Тросна - Калиновка - Михайловка - Линец в Железногорском районе Курской области произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и встречного автобуса «Форд Транзит».

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