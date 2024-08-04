Как изменились цены на шины

За год летние шины подорожали почти на 20 процентов. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей с июля 2023 по июль 2024 года.
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