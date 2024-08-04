Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на шины

Как изменились цены на шины

За год летние шины подорожали почти на 20 процентов. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей с июля 2023 по июль 2024 года.

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