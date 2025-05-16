Отмечается, что в Сумской области найдено большое количество неопознанных тел боевиков ВСУ Командование ВСУ использует пограничников в качестве пушечного мяса для удержания населенного пункта Локня в Сумской области.
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