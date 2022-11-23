«Кингз» во вторник выиграли у «Гризлис» со счетом 113:109, продолжив победную серию до отметки «7». «Сакраменто» впервые с 2005 года одержал семь побед подряд.
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