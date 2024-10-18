Ушел из жизни Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе

Он скончался после тяжелой болезни Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубокой скорбью сообщает об уходе из жизни Заслуженного тренера РСФСР по гандболу Гиви Амирановича Джинчарадзе.
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