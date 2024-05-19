Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Терентьев
    - А правда, что Вы раньше ненавидели оперу и балет? - Да, правда. - А теперь Вы говорите, что их полюбили. С какого м...Давайте объективн...
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Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?

Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?

Ингвар Коротков "В функции министерства входит финансовая поддержка культурных проектов. Оно выделяет государственные деньги на съемки кино, театральные постановки, организацию выставок, концертов и фестивалей.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Пу..., и где твои глаза были, когда назначал эту прохиндейку на пост министра КУЛЬТУРЫ?
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
У нас сейчас не культура ,а помойка.Конкурсы проводим больше на английском языке,разве в США на русском поют,да много чего. Кончат они с Россией с такой культурой и образованием!
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10 час.
Владимир Терентьев
- А правда, что Вы раньше ненавидели оперу и балет? - Да, правда. - А теперь Вы говорите, что их полюбили. С какого момента это произошло? - Ну как первую зарплату министра культуры получила, так сразу и полюбила.
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8 час.

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