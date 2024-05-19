Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?

ТАМАРА СНЕЖКО Пу..., и где твои глаза были, когда назначал эту прохиндейку на пост министра КУЛЬТУРЫ?

ЕА Евгений Алексеенко У нас сейчас не культура ,а помойка.Конкурсы проводим больше на английском языке,разве в США на русском поют,да много чего. Кончат они с Россией с такой культурой и образованием!