Ингвар Коротков "В функции министерства входит финансовая поддержка культурных проектов. Оно выделяет государственные деньги на съемки кино, театральные постановки, организацию выставок, концертов и фестивалей.
Давайте объективно посмотрим, а чем же так плоха Любимова? На посту министра культуры?
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Пу..., и где твои глаза были, когда назначал эту прохиндейку на пост министра КУЛЬТУРЫ?
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
У нас сейчас не культура ,а помойка.Конкурсы проводим больше на английском языке,разве в США на русском поют,да много чего. Кончат они с Россией с такой культурой и образованием!
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10 час.
Владимир Терентьев
- А правда, что Вы раньше ненавидели оперу и балет? - Да, правда. - А теперь Вы говорите, что их полюбили. С какого момента это произошло? - Ну как первую зарплату министра культуры получила, так сразу и полюбила.
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8 час.
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