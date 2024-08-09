С лица воду не пить: 6 особенностей внешности, которые ребенок унаследует от родителей

Внешность и пол ребенка определяются еще в момент зачатия, задолго до его рождения. Однако будущие родители несколько месяцев даже не знают, кто у них будет — девочка или мальчик, а потом гадают, на кого малыш будет больше всего похож.
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