MWM: РФ может произвести сколько угодно ракет для «Искандеров»

Обозреватели американского издания Military Watch Magazine сообщили, что РФ производит огромное число ракет для комплекса «Искандер-М», что позволяет государству наносить массированные удары по целям на территории Украины.
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