🚦 На выезде из Симферополя в сторону Ялты планируют установить «умный» светофор Это связано с летним сезоном.
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🚦 На выезде из Симферополя в сторону Ялты планируют установить «умный» светофор Это связано с летним сезоном.